جريمة مروّعة جدّاً... قتل زوجته البالغة من العمر 15 عاماً بطريقة لا تخطر على البال

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في واقعة مأسوية، تعرضت زوجة قاصر للضرب المبرح والتعذيب على يدّ زوجها قبل أن يلقي بها من أعلى سطح المنزل في محافظة الغربية في مصر.وفي التفاصيل، شعرت الزوجة البالغة من العمر 15 عاما بالجوع ولم يكن زوجها وأهله قد وصلوا إلى المنزل بعد، فأكلت "طبق معكرونة"، وحين عاد الزوج إلى المنزل علم بالأمر، فقام بضربها ضربا مبرحا، مع كيها بالمكواة، وضربها على رأسها بـ"عصا عريضة" ثم جذبها إلى سطح المنزل وألقاها من أعلى البناية لأنّها تناولت الطعام من دون اذنه.وتم نقل الفتاة إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة. (العربية)