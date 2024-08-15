إكتشاف "إمبراطورية مخفية" في إسبانيا

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اكتشف فريق من علماء الآثار في إسبانيا مستوطنات رومانية قديمة يمكن أن تكون موقعا لـ"إمبراطورية مخفية".وعندما بدأوا المشروع في عام 2023، أمل العلماء في العثور على مستوطنة واحدة على الأقل في منطقة سييرا دي قادس، لكنهم صُدموا عندما اكتشفوا 57 موقعا "بطبيعة غير مسبوقة" من عصر الإمبراطورية الرومانية.ويعتقد الفريق أن المستوطنات المكتشفة حديثا تجمعها طرق التجارة والاتصالات في المنطقة. (روسيا اليوم)