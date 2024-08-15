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عربي-دولي

ماسك يُدافع عن روبوته "غروك 2"... ماذا قال عنه؟

Lebanon 24
15-08-2024 | 09:31
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رغم الانتقادات التي طالت النسخة الأحدث من روبوت الدردشة "غروك 2" الخاص بالملياردير الشهير إيلون ماسك، فقد أصر الأخير على الدفاع عنه.

فبعد انتشار العديد من الصور التي طورها "غروك2"، منذ الإعلان عن انطلاقه أمس الأربعاء، واعتبرت مسيئة ومخالفة لأبسط القواعد القانونية، تمسك ماسك بالدفاع عن "اختراعه" وقال إنّه "رائع".
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وأتى ذلك، بعدما ظهرت النسخة الأحدث من برنامج الدردشة الآلي الخاص بمنصة "إكس" لأول مرة أمس محملة بأداة جديدة لتوليد الصور.

إلا أن خطورة تلك النسخة سرعان ما تبلورت، إذ ظهرت بعض الصور المسيئة لشخصيات سياسية ومشاهير. فقد انتشرت على سبيل المثال صور للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يقود طائرة نحو مركز التجارة العالمي، بالإضافة إلى صور للمغنية الأميركية العالمية تايلور سويفت، والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركي كامالا هاريس، والنائبة ألكساندريا أوكازيو كورتيز، عاريات أو بالملابس الداخلية. (العربية)

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