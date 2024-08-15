عباس أمام البرلمان التركي: سأذهب إلى غزة

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في خطاب أمام البرلمان التركي، الخميس، أنه سيتوجه إلى قطاع غزة مع "جميع أعضاء القيادة الفلسطينية"، داعياً إلى "تأمين وصولنا إليها".



ودعا عباس، الذي تحدث بالعربية، حسب النص الذي نشرته وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، زعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة لزيارة غزة. (العربية)

Advertisement