قُتِلَ 62 شخصاً كانوا على متنها... ماذا كشف الصندوق الأسود عن تحطّم "طائرة البرازيل"؟

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بعد العثور على الصندوق الأسود، تم الكشف عن الكلمات الأخيرة لطياريّ طائرة الركاب المنكوبة التي تحطمت في البرازيل مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها.وبحسب الحديث في التسجيل فقد لاحظ الطيار ومساعده انخفاضا حادا في الارتفاع قبل دقيقة واحدة من الحادث.ويتضمن التسجيل سؤال مساعد الطيار للطيار عما يجري، وقوله إن الطائرة تحتاج إلى "مزيد من القوة" لتحقيق الاستقرار.وقال مهندس الطيران البرازيلي والمحقق في الحادث سيلسو فاريا دي سوزا إنه متأكد تقريبا من أن الجليد تسبب في الحادث، استنادا إلى مقاطع الفيديو.وكانت أعلنت الخطوط الجوية البرازيلية الجمعة، عن تحطم طائرة على متنها 62 شخصا في مدينة فينهيدو في البرازيل. (سكاي نيوز)