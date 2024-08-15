يرقص ويتمايل مع إيلون ماسك.. ترامب ينشر فيديو ولا أغرب على "إكس"!

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شارك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي عاد مؤخراً إلى منصة التغريد الأشهر "إكس" بعد غياب دام أكثر من سنة، فيديو مريباً له مع إيلون ماسك.ونشر المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية اليوم الخميس، فيديو يظهر فيه مع "إكس"، يرقصان معاً بحماس كبير على إيقاع أغنية فريق الـ Bee Gees الشهيرة " Staying alive".إلا أن المقطع الراقص الذي بدا فيه الرجلان بمظهر ممشوق جدا يتمايلان مرتديين بزات رسمية، بكل ليونة على أنغام موسيقى الديسكو مولد بالذكاء الاصطناعي. رغم ذلك حصدت التغريدة مئات آلاف المشاهدات وآلاف الإعجابات في ظرف دقائق فقط من نشرها.وكان ماسك شارك بدوره سابقاً الفيديو المذكور على حسابه في إكس، معترفًا بأنه من توليد الذكاء الاصطناعي بطبيعة الحال.أتى ذلك بعد أيام قليلة من مقابلة مباشرة أجراها ماسك مع ترامب على إكس، وشاهدها ملايين الأميركيين وغيرهم حول العالم، في ما شكل عودة رسمية للمرشح الجمهوري إلى موقع التغريد الشهير الذي كان يوماً ما أحب مواقع التواصل على قلب الرئيس الأميركي السابق، قبل أن يطرد خارجه، ويعلق حسابه إثر هجوم الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021.كما جاء نشر الفيديو بعد توجه واضح لدى ماسك بالترويج قدر الإمكان للمرشح الجمهوري الذي أعلن دعمه صراحة قبل أسابيع، وسط تخوف بعض الأوساط الديمقراطية ومحللين ومراقبين أيضا من أن يسخر صاحب تسلا، منصة التغريد واسعة الانتشار لصالح ترامب. (العربية)