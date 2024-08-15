"الأونروا": لم نتوقّع أنّ نجدّ 90% من سكان غزة يفرون إلى ملاجئنا

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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنها لم تتوقع أن تجد 90 بالمئة من سكان غزة يلجأون إليها بحثا عن مكان إيواء، خلال الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وأوضحت مديرة الاتصالات في "الأونروا" جولييت توما في حديث مع موقع "المونيتور" إن الوكالة حرصت على تقديم المساعدات لإنقاذ حياة الفلسطينيين في غزة وأن أول شيء قامت به هو فتح ملاجئها لهم.وأضافت: "بدأ الناس يأتون لهذه الملاجئ بحثا عن الحماية، وفي مرحلة ما أثناء الحرب، كان نحو مليون شخص بداخل قرابة 150 ملجئا، كانت الملاجئ مكتظة للغاية والناس محتجزين بها".وتابعت توما: "خطط الوكالة كانت استضافة 150 ألف شخص كحد أقصى لكن لم نتوقع أن يلجأ إلينا 90 بالمئة من سكان غزة بحثا عن مأوى أو ملجأ". (سكاي نيوز)