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صحة

داخل بلد أوروبي.. رصد أوّل إصابة بسلالة جدري القردة خارج إفريقيا

Lebanon 24
15-08-2024 | 12:06
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رصدت السويد، اليوم الخميس، أوّل إصابة بالسلالة الجديدة من جدري القردة.
وتُعتبر هذه الإصابة هي أول إصابة يتم رصدها خارج أفريقيا.
 
وفي وقت سابق، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن تفشي مرض "جدري القردة" في إفريقيا يشكل حالة طوارئ وبائية للصحة العامة وتثير قلقا دوليا.
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