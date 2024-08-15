وقفة احتجاجية ضد الدعم الأوكراني في مالي

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(روسيا اليوم)

ذكر موقع "إنفو ماتين" الإخباري أن تظاهرة نظمت في مدينة كوتيالا جنوب مالي ضد دعم أوكرانيا للجماعات المسلحة في شمال البلاد.وجاء في المنشور على الموقع: "خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع في كوتيالا للتنديد بدعم أوكرانيا للإرهابيين، والتعبير عن دعمهم للسلطات".وبحسب المنشور شارك المتظاهرون أيضا في التبرع بالدم لصالح الجيش والأجهزة الأمنية في البلاد، كما حملوا أعلام روسيا والدول المنتمية لتحالف دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو).ووفقا للموقع، سلّم المنظمون في نهاية التظاهرة للسلطات المحلية مذكرة تدعو إلى توحيد البلاد بأكملها ضد أعدائها.