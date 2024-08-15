تركيا والعراق يقرران إنشاء مركز تنسيق أمني مشترك بهدف محاربة الإرهاب

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قررت تركيا والعراق إنشاء مركزين مشتركين للتنسيق الأمني وللتدريب والتعاون بهدف محاربة الإرهاب.وأفادت مصادر دبلوماسية، الخميس، أن تركيا والعراق قررا إنشاء مركز مشترك للتنسيق الأمني في بغداد، ومركز مشترك للتدريب والتعاون في مدينة بعشيقة شمالي العراق.وذكرت المصادر أن المركزين سيمكنان البلدين من العمل معا في مجال مكافحة الإرهاب وخصوصا تنظيم "بي كي كي". (الاناضول)