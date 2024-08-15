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بايدن يؤيد "انتخابات جديدة" في فنزويلا

Lebanon 24
15-08-2024 | 14:43
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، أنه يؤيد دعوتي البرازيل وكولومبيا لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا.
وردا على سؤال لأحد المراسلين في البيت الابيض إن كان يدعم إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا، أجاب بايدن قائلا "أنا أؤيد ذلك".
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وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل قد رفض في وقت سابق من اليوم التعليق بشكل خاص على الدعوة لإجراء انتخابات جديدة في فنزويلا، مكررا الإعراب عن قلق الولايات المتحدة بشأن المنحى الذي أخذته الانتخابات.
وقال باتيل للصحافيين إن المجلس الوطني الانتخابي الفنزويلي "لم يراع إلى حد كبير إجراءات الشفافية والنزاهة الأساسية ولم يتبع الأحكام القانونية والتنظيمية الوطنية".
وأشار باتيل إلى تقرير صدر مؤخرا عن خبراء الأمم المتحدة وتوصل إلى أنه "لا توجد سابقة لإعلان كهذا عن نتائج انتخابات دون نشر هذا النوع من التفاصيل وسجلات الفرز، ولهذا السبب نواصل الضغط من أجل ذلك". (الوكالة الوطنية)
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