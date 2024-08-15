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عربي-دولي
تطوّر جديد على صعيد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما أُعلن
Lebanon 24
15-08-2024
|
14:38
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "هناك اتفاق على الخطوط العريضة لما حدده الرئيس جو بايدن في مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أيار الماضي"، إلا أنها تحدثت عن فجوات تخص "التفاصيل والتنفيذ ما زالت تحتاج لمعالجة".
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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل الخميس، بعد ساعات من انطلاق جولة جديدة من المحادثات بالعاصمة القطرية الدوحة، على أمل إزالة العوائق والتوصل إلى هذا الاتفاق.
وقال باتيل، أن "عدد المدنيين القتلى بسبب النزاع في غزة محزن.. وهناك اتفاق على الخطوط العريضة لما حدده الرئيس بايدن نهاية أيار الماضي، وفجوات تخص التفاصيل والتنفيذ تحتاج لمعالجة".
وانطلقت في الدوحة، بعد ظهر الخميس، محادثات توصف بأنها "حاسمة"، للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
وأعرب البيت الأبيض عن اعتقاده بأن محادثات الدوحة بشأن غزة ستتواصل حتى الجمعة، قائلا إن المفاوضين "يركزون على تفاصيل تنفيذ الاتفاق". (عربي21)
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