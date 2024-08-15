إسبانيا تتصدر أوروبا بعدد حالات الإصابة بجدري القردة

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كشفت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل 8104 حالة إصابة بفيروس جدري القردة منذ بداية تفشي الفيروس عام 2022، مشيرة إلى أنه رقم قياسي وأكبر عدد من الحالات بين الدول الأوروبية.وذكرت وكالة الأنباء الأوروبية "أوروبا برس" في منشور لها اليوم الخميس، أن إسبانيا سجلت عددا قياسيا على مستوى أوروبا من الإصابات بجدري القردة بعدد بلغ "8104" حالة، تليها فرنسا "4272" ثم بريطانيا "3866".ووفقا للبيانات الصادرة عن معهد "كارلوس الثالث للصحة"، سُجلت غالبية الحالات في مدينتي مدريد وكاتالونيا، حيث تم الإبلاغ عن "2770" حالة في مدريد و"2452" حالة في كاتالونيا منذ عام 2022، وخلال العام الجاري تم اكتشاف 118 حالة في مدريد و23 حالة في كتالونيا. (روسيا اليوم)