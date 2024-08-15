Advertisement

عربي-دولي

إسبانيا تتصدر أوروبا بعدد حالات الإصابة بجدري القردة

Lebanon 24
15-08-2024 | 16:27
A-
A+
Doc-P-1234780-638593616168055868.png
Doc-P-1234780-638593616168055868.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 كشفت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل 8104 حالة إصابة بفيروس جدري القردة منذ بداية تفشي الفيروس عام 2022، مشيرة إلى أنه رقم قياسي وأكبر عدد من الحالات بين الدول الأوروبية.

وذكرت وكالة الأنباء الأوروبية "أوروبا برس" في منشور لها اليوم الخميس، أن إسبانيا سجلت عددا قياسيا على مستوى أوروبا من الإصابات بجدري القردة بعدد بلغ "8104" حالة، تليها فرنسا "4272" ثم بريطانيا "3866".
Advertisement

ووفقا للبيانات الصادرة عن معهد "كارلوس الثالث للصحة"، سُجلت غالبية الحالات في مدينتي مدريد وكاتالونيا، حيث تم الإبلاغ عن "2770" حالة في مدريد و"2452" حالة في كاتالونيا منذ عام 2022، وخلال العام الجاري تم اكتشاف 118 حالة في مدريد و23 حالة في كتالونيا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:20 | 2024-08-15
17:57 | 2024-08-15
17:16 | 2024-08-15
16:40 | 2024-08-15
16:07 | 2024-08-15
16:00 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24