حملة هاريس: النقاش حول المناظرات انتهى



وقال المتحدث باسم حملة هاريس مايكل تايلر، في بيان، إن "النقاش حول المناظرات انتهى".

Advertisement وأكد تايلر أن "هاريس ستشارك في مناظرة مع ترامب تستضيفها شبكة "إيه بي سي" في 10 أيلول وأن المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز والمرشح الجمهوري لنفس المنصب جيه دي فانس سيشاركان في مناظرة في الأول من تشرين الأول". رفضت حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس الدعوات للمشاركة في مناظرات إضافية في شهر أيلول القادم مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.وقال المتحدث باسم حملة هاريس مايكل تايلر، في بيان، إن "النقاش حول المناظرات انتهى".وأكد تايلر أن "هاريس ستشارك في مناظرة مع ترامب تستضيفها شبكة "إيه بي سي" في 10 أيلول وأن المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز والمرشح الجمهوري لنفس المنصب جيه دي فانس سيشاركان في مناظرة في الأول من تشرين الأول".

هذا وقال مستشار كبير للحملة لشبكة "سي إن إن" إن هاريس منفتحة على إجراء مناظرة إضافية مع ترامب في أكتوبر، لكن التفاصيل لن تُحسم إلا بعد انتهاء المناظرة الأولى.

ويأتي هذا البيان بعد أن قال فانس يوم الأربعاء إنه قبل دعوات من شبكة "سي بي إس" للمشاركة في مناظرتها ومن شبكة "سي إن إن" لإجراء مناظرة إضافية في أيلول.