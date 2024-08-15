سيول خطيرة تجتاح ليبيا.. موت 3 أطفال وغرق أحياء بكاملها

🎥 غرق عدة أحياء بمنطقة تهالة شمال غات جراء سيول مياه الأمطار الغزيرة القادمة من الجبال الجزائرية. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/wjLNAA5TRI
— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 15, 2024
🎥 غرق عدة أحياء بمنطقة تهالة شمال غات جراء سيول مياه الأمطار الغزيرة القادمة من الجبال الجزائرية. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/wjLNAA5TRI
سيول جارفة تجتاح مناطق واسعة في جنوب ليبيا وتقارير محلية تفيد بغرق أحياء سكنية بأكملها وانقطاع الكهرباء والاتصالات والإنترنت يعزز المخاوف بشأن مصير العالقين.. فهل يطل "شبح فيضانات درنة" مجددا؟ pic.twitter.com/SBOBGI6Lj9
— blinx (@BlinxNow) August 16, 2024
سيول جارفة تجتاح مناطق واسعة في جنوب ليبيا وتقارير محلية تفيد بغرق أحياء سكنية بأكملها وانقطاع الكهرباء والاتصالات والإنترنت يعزز المخاوف بشأن مصير العالقين.. فهل يطل "شبح فيضانات درنة" مجددا؟ pic.twitter.com/SBOBGI6Lj9