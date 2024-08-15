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عربي-دولي

سيول خطيرة تجتاح ليبيا.. موت 3 أطفال وغرق أحياء بكاملها

Lebanon 24
15-08-2024 | 23:04
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توفي 3 أطفال جراء سيول اجتاحت منطقة تهالة في مدينة غات، جنوب ليبيا.
 
وأكدت غرفة عمليات جهاز الإسعاف والطوارئ أن المحاولات جارية لإخلاء المنطقة من الأطفال وكبار السن، في ظل استمرار انقطاع الاتصالات عن المدينة.
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ووجه وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عصام أبوزريبة، مدراء أمن سبها والشاطئ وأباري، وفروع الدعم المركزي في المنطقة الجنوبية، بإرسال آليات الدفع الرباعي، إلى مدينة غات وتحديدا منطقة تهالة، لتقديم الدعم.
من جانبها، أفادت مؤسسة "رؤية" لعلوم الفضاء بأن مياه الأمطار والسيول غمرت منطقة تهالة، مما أجبر السكان على الخروج من منازلهم إلى الشوارع.
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وأضافت المؤسسة أن الاتصالات لا تزال منقطعة عن المدينة، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ. (روسيا اليوم)

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