سيول خطيرة تجتاح ليبيا.. موت 3 أطفال وغرق أحياء بكاملها

توفي 3 أطفال جراء سيول اجتاحت منطقة تهالة في مدينة غات، جنوب ليبيا.

وأكدت غرفة عمليات جهاز الإسعاف والطوارئ أن المحاولات جارية لإخلاء المنطقة من الأطفال وكبار السن، في ظل استمرار انقطاع الاتصالات عن المدينة.

🎥 غرق عدة أحياء بمنطقة تهالة شمال غات جراء سيول مياه الأمطار الغزيرة القادمة من الجبال الجزائرية. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/wjLNAA5TRI — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 15, 2024 Advertisement ووجه وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عصام أبوزريبة، مدراء أمن سبها والشاطئ وأباري، وفروع الدعم المركزي في المنطقة الجنوبية، بإرسال آليات الدفع الرباعي، إلى مدينة غات وتحديدا منطقة تهالة، لتقديم الدعم.

سيول جارفة تجتاح مناطق واسعة في جنوب ليبيا وتقارير محلية تفيد بغرق أحياء سكنية بأكملها وانقطاع الكهرباء والاتصالات والإنترنت يعزز المخاوف بشأن مصير العالقين.. فهل يطل "شبح فيضانات درنة" مجددا؟ pic.twitter.com/SBOBGI6Lj9 — blinx (@BlinxNow) August 16, 2024 من جانبها، أفادت مؤسسة "رؤية" لعلوم الفضاء بأن مياه الأمطار والسيول غمرت منطقة تهالة، مما أجبر السكان على الخروج من منازلهم إلى الشوارع.