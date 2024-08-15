زلزال قويّ ضرب تايوان..هذه قوّته

تعرّضت جزيرة تايوان لزلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر، حسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، فجر اليوم، الجمعة.

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وذكر المركز أن بؤرة الهزات الأرضية كانت بعمق 10 كيلومترات وعلى بعد 23 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مدينة هواليان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة، والتي تقع على الساحل الشرقي للجزيرة.ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات بشرية على الفور. كما لم يتم الإعلان عن خطر موجات التسونامي بنتيجة الزلزال. (روسيا اليوم)