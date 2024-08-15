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عربي-دولي
بعد انسحابه من السباق الرئاسي.. هذا أول لقاء مشترك لبايدن مع هاريس (فيديو)
Lebanon 24
15-08-2024
|
23:30
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شارك الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، في أول حدث مشترك مع نائبته كامالا هاريس، منذ إعلان انسحابه من السباق الرئاسي، مؤكدا وقوفه إلى جانبها كمرشحة للحزب الديمقراطي بانتخابات عام 2024.
وسار الاثنان معا وسط هتافات من الحشود على مسرح كلية مقاطعة برينس جورج في ولاية ميريلاند، وتحدثا عن الاقتصاد وعما فعلته إدارتهما لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأميركيين، وفق ما نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز".
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وتوصل بايدن وهاريس إلى اتفاق مع الشركات لخفض أسعار 10 أدوية رئيسية لكبار السن، مما يمثل دفعة لدعم الرسالة الاقتصادية لنائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية في السباق الرئاسي، وفق ما أعلنت وسائل إعلام أميركية.
ويوفّر الاتفاق مع مصنعي الأدوية على كبار السن في الولايات المتحدة مبلغا قدره 1.5 مليار دولار، وعلى خطة "ميديكير" الفيدرالية للتأمين الصحي 6 مليارات دولار في العام الأول.
وبحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في وقت سابق الخميس، قال مسؤولون في إدارة بايدن للصحفيين في مكالمة هاتفية، مساء الأربعاء، إن الجهود التي استمرت لمدة عام من التفاوض مع شركات الأدوية بشأن بعض أغلى الأدوية التي يستخدمها كبار السن بأميركا، أسفرت عن توفير حوالي 6 مليارات دولار في البداية. (الحرة)
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