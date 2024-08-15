"قدمنا مرونة عالية".. حماس: عرقلة المفاوضات على عاتق نتنياهو وليس نحن

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أكد القيادي في حركة حماس غازي الحمد، أن عرقلة المفاوضات الخاصة بالهدنة في غزة، تقع على عاتق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وليس حماس.وشدد الحمد في مقابلة مع "العربية"، على أن أي اتفاق يجب أن يحقق وقفا شاملا للنار وانسحابا إسرائيليا كاملا من غزة.كما أوضح أن إسرائيل هي العائق أمام التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، لافتا الى أن أي مفاوضات يجب أن تكون مبنية على تنفيذ مقترح أيار.وقال إن حماس وافقت على ورقة جو بايدن، لكن إسرائيل هي التي خربت المفاوضات، وتريد إعادتها للمربع الأول.إلى ذلك، قال الحمد إن حماس قدمت مرونة عالية خلال المفاوضات وعرقلتها تقع على عاتق نتنياهو، وهي ناقشت بالفعل إجراءات إنهاء الحرب وتبادل الأسرى لكن نتنياهو تراجع، ووضع شروطا جديدة ويريد البقاء في فيلادلفي ونتساريم.أما داخلياً فأكد أن التشاور والتواصل مع يحيى السنوار مستمر، وأن القرار في الحركة جماعي والسنوار لا ينفرد به.يشار إلى أنه في وقت سابق الخميس، انطلقت في الدوحة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. (العربية)