أكثر من 3 مليون لقاح مطلوب.. جدري القرود يفتك بمواطني الكونغو

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تحتاج جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 3.5 مليون جرعة من لقاحات جدري القرود لوقف تفشي الفيروس الذي أصاب أكثر من 15600 شخص، وفق تصريحات وزير الصحة روجر كامبا.وقال وزير الصحة يوم الخميس في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الوطني إن الدولة الواقعة في وسط أفريقيا ستحتاج إلى تطعيم نحو 2.5 مليون شخص للسيطرة على الفيروس الذي أودى بحياة نحو 550 شخصاً منذ بداية العام.وأوضح كامبا أن السلالة الجديدة من المرض التي يمكن أن تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي بأعراض أقل من السلالات السابقة أدت إلى زيادة في الحالات. وستتكلف اللقاحات، التي يتطلب بعضها جرعات متعددة، مئات الملايين من الدولارات، بحسب كامبا.وأضاف: "لهذا السبب من المهم أن نطلب من المجتمع الدولي أن يتحرك ويقول دعونا نوفر المساعدة، دعونا نقدم الموارد حتى نتمكن من الوصول إلى هذه اللقاحات". (بلومبرغ)