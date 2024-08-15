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عربي-دولي

هل وصل "جدري القرود" إلى هذه الدولة العربية؟

Lebanon 24
15-08-2024 | 23:53
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أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح في مصر، أن البلاد خالية تماما من أية إصابة بفيروس "جدري القردة".

وقال خلال تصريحات لقناة "الحدث اليوم" مساء الخميس، إن الدولة اتخذت إجراءات احترازية للقادمين من الخارج، تشمل العزل الطبي والكشف الدوري؛ لمنع دخول الفيروس إلى البلاد.
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وأوضح أن جدري القردة فيروس لا ينتشر بسرعة، ويتطلب انتقاله تواصلا جسديا، مضيفا أنه نادرا ما ينتقل عن طريق التنفس، وفي هذه الحالة يتطلب الأمر وجود المصاب في مكان مغلق مع شخص آخر لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

وحسب الحداد، فإن جدري القردة سرعان ما ينتهي في حالة تفشيه، وقال إنه يؤدي إلى "وبائيات محدودة ويختفي، فمنذ عام أو عام ونصف حصلت ضجة وكذلك منظمة الصحة العالمية اعتبرته ضمن درجة الخطورة العالية، ثم عاد وانخفض مرة أخرى، ثم عاد لينتشر".

وأشار إلى أن الفيروس يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة لدى المصاب، والتهاب الغدد الليمفاوية، وآلام في العظام، ثم يبدأ ظهور طفح جلدي على الوجه واليدين والقدمين، مبينا أن العلاج يعتمد على عزل المصاب الذي يتعافى في أغلب الأحيان من خلال مناعته.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، أن تفشي جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي لثاني مرة خلال عامين، وذلك عقب امتداد تفشي الوباء الفيروسي من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دول مجاورة.

وسجلت إسبانيا الخميس عددا قياسيا على مستوى أوروبا من الإصابات بجدري القردة بعدد بلغ "8104" حالة، تليها فرنسا "4272" ثم بريطانيا "3866". (روسيا اليوم)
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