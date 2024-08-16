بعد محاولة اغتياله.. كيف سيلقي ترامب خطاباته المقبلة؟

قد يستأنف الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب، اطلالته الانتخابية في الهواء الطلق، والتي توقفت بعد محاولة اغتيال فاشلة في تموز الماضي، ولكن من خلف زجاج مضاد للرصاص، وفق ما أفادت وسائل إعلام غربية.

Advertisement

وجاء في مقال منشور في تلك الوسائل نقلا عن مصادر: "يتحرك جهاز الخدمة السرية الأميركية لضمان استئناف الرئيس السابق دونالد ترامب عقد تجمعات انتخابية في الهواء الطلق من خلال إحاطة منصته بزجاج مضاد للرصاص".

وأشار المقال إلى أن مثل هذه الإجراءات لا يتم اتخاذها عادةً إلا مع الرؤساء الحاليين، لكن الخدمة السرية مستعدة هذه المرة لإجراء استثناء.



وفي وقت سابق، تعرّض ترامب، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، صرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى". وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 آخرين بجروح حرجة إثر إطلاق النار.

وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأميركي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر، موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل.

وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأميركي، حيث حمّل بعض المراقبين حكومة بايدن مسؤولية الحادث. (سبوتنيك)