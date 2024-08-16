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عربي-دولي

لحماية إسرائيل.. كم عدد الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط؟

Lebanon 24
16-08-2024 | 00:22
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نقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الأميركية قولها ، إن "40 ألف جندي أميركي موجودون حاليا في الشرق الأوسط مقارنة بنحو 34 ألفا في الأحوال العادية.

وقال توم كروسون، المتحدث باسم البنتاغون، إن "هناك نحو 40 ألف جندي أميركي في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في الوقت الراهن".
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من جانبها، قالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، للصحفيين: "تواصل الوزارة مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب".

وأضافت سينغ، أن بلادها عززت وضع قوتها العسكرية وقدراتها في أنحاء الشرق الأوسط للدفاع عن إسرائيل والقوات الأميركية.

وأكدت، أن "حكومة الولايات المتحدة تظل أيضًا مركزة جدا على تأمين وقف إطلاق النار كجزء من صفقة الرهائن، لإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، وإنهاء الحرب في غزة". (عربي21)

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