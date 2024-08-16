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عربي-دولي

الهند متوجسة من الأوضاع في بنغلادش: الأمور يجب أن تعود إلى طبيعتها

Lebanon 24
16-08-2024 | 00:45
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قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنه يأمل في عودة الوضع إلى طبيعته ببنغلاديش في أقرب وقت ممكن.

وأضاف مودي خلال خطاب تعليقا على تغيير الحكومة وأعمال العنف في بنغلاديش بعد الاحتجاجات الشعبية: "نأمل أن يعود الوضع في بنغلاديش إلى طبيعته في أقرب وقت".
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وأشار إلى أن الهند ستواصل دعم تنمية اقتصاد بنغلاديش، مبينا أن بلاده تؤمن بـ "السلام وليس الحرب".

وحذّرت وسائل الإعلام الهندية من "التحدي الدبلوماسي الهائل" الذي تواجهه البلاد الآن.

وكتبت صحيفة "ذا إنديان إكسبرس" أن على نيودلهي الآن أن "تتحرك للحد من الأضرار وحماية مصالحها"، موضحة أن هذا "قد ينطوي على بعض النكسات على المدى القريب". (عربي21)
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