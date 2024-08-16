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عربي-دولي
معركة كورسك المثيرة.. أوكرانيا تتقدم وروسيا تحاول تعويض الخسائر
Lebanon 24
16-08-2024
|
00:56
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لا تزال معركة السيطرة على مقاطعة كورسك دائرة وعلى حالها، إذ أعلنت أوكرانيا مواصلة تقدمها في الأراضي الروسية، وبسط سيطرتها على مدينة سودجا في المقاطعة، كما أعلنت إنشاء قيادة عسكرية في المنطقة.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قائد الجيش الجنرال أولكسندر سيرسكي أفاد "باستكمال السيطرة على مدينة سودجا من أيدي العسكريين الروس".
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وتعد السيطرة على سودجا أكبر انتصار للقوات الأوكرانية منذ بدء هجومها غير المسبوق على الأراضي الروسية في السادس من آب الجاري.
كما أعلن قائد الجيش الأوكراني إنشاء مكتب للقيادة العسكرية في الجزء الذي استولت عليه قواته من منطقة كورسك غربي روسيا، قائلا: "أنشأنا مكتب قيادة عسكرية لضمان الأمن وتلبية احتياجات السكان المحليين".
وأضاف أن القوات الأوكرانية تواصل التقدم، وأنها توغلت قرابة 1.5 كيلومتر في الساعات الـ24 الماضية، مبينا أن قواته "تسيطر على 1150 كيلومترا مربعا من الأراضي و82 بلدة" منذ بداية الهجوم.
وأعلنت كييف أنها ستنشئ منطقة عازلة في كورسك بعد اجتياحها.
في المقابل، أعلنت القوات الروسية استعادة بلدة كروبيتس في مقاطعة كورسك كانت القوات الأوكرانية قد سيطرت عليها في وقت سابق، مضيفة أنها استهدفت أيضا بصواريخ "إسكندر" قافلة عسكرية أوكرانية من 15 ناقلة في سومي.
وذكرت الوزارة، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 90 عسكريا، و5 مركبات مشاة قتالية أميركية الصنع من طراز "برادلي"، و6 مركبات قتال مدرعة.
وتم إجلاء ما لا يقل عن 200 ألف شخص حتى الآن من المناطق الحدودية، وفقاً لبيانات روسية. (عربي21)
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