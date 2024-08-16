Advertisement

عربي-دولي

استطلاع جديد يكشف.. ترامب يتقدّم وهاريس تقلص الفارق

Lebanon 24
16-08-2024 | 01:19
A-
A+
Doc-P-1234874-638593936179140194.jpg
Doc-P-1234874-638593936179140194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت استطلاعات الرأي الجديدة، تقدم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الاميركية دونالد ترامب في ولايات ميتشيغين، وونورث كالورينا، ونيفادا، فضلا عن أريزونا وجورجيا، ولكن يبدو أن المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس بدأت تقلص الفوارق، وفق "واشنطن بوست"، فقد بينت الأرقام أنها تقدمت في ولايتي بنسلفانيا وويسكنسون.
Advertisement

يبدو أن الكثير من التغيرات دخلت على السباق الرئاسي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. فمنذ أن خرج الرئيس الحالي جو بايدن من سباق الانتخابات في 21 حزيران مسلماً الراية إلى نائبته كامالا هاريس، تحسن على ما يبدو وضع الحزب الديمقراطي. إذ حصلت هاريس على نقطتين مئويتين على المستوى الوطني، وعلى متوسط 2.1 نقطة منذ 21 حزيران. وتصدرت في ويسكونسن وبنسلفانيا، كما قلصت الفجوة بشكل كبير في ميشيغان، حيث بات ترامب يتقدم الآن بأقل من نقطة مئوية واحدة.

وكان ترامب سعى خلال انتخابات 2020، إلى قلب النتائج في ميشيغان وجورجيا وأريزونا وبنسلفانيا وويسكونسن ونيفادا، دون أن ينجح، إذ حسمت تلك الولايات فوز غريمه بايدن.

يذكر أن استطلاعا أجراه مركز الأسوشيتدبرس نورك لأبحاث الشؤون العامة، وصدرت نتائجه ليل الثلاثاء/الأربعاء الماضي، كان كشف أن الأميركيين مقسومون في الواقع تجاه الإسمين بالتساوي إلى حد بعيد، فيما يتعلق بقدرة كل منهما على الفوز في انتخابات تشرين الثاني. إلا أنه بين أن هاريس تتمتع بميزة على ترامب في القضايا المتعلقة بالعرق وعدم المساواة، وسياسة الإجهاض، والرعاية الصحية،.

في حين أبدى قسم أكبر من الأميركيين ميلا إلى الاعتقاد بأن ترامب في وضع أفضل للتعامل مع الاقتصاد والهجرة. بينما رأى حوالي 4 من كل 10 أميركيين أن المرشحة الدمقراطية أكثر صدقا من غريمها الجمهوري.

ورغم كل تلك الاستطلاعات يبقى الأكيد أن الولايات المتحدة ستشهد سباقا حامي الوطيس بين المرشحن، وحفوفاً بقضايا الهجرة والهم الاقتصادي، ومسائل اجتماعية أخرى باتت تؤرق المجتمع الأميركي. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2024-08-16
05:18 | 2024-08-16
05:15 | 2024-08-16
04:46 | 2024-08-16
04:20 | 2024-08-16
04:07 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24