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عربي-دولي

عمرها 37 عامًا.. تعرّفوا إلى أصغر رئيسة للحكومة التايلاندية

Lebanon 24
16-08-2024 | 02:25
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انتخب البرلمان التايلاندي بيتونجتارن شيناواترا، الابنة الصغرى لتاكسين الملياردير ورجل الأعمال الذي أطيح به بانقلاب عسكري عام 2006، رئيسة للوزراء.

وستكون شيناواترا البالغة من العمر 37 عاما أصغر رئيسة وزراء في البلاد، وثاني امرأة في هذا المنصب بعد عمتها ينجلوك.
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ويأتي اختيارها بعد يومين فقط من إقالة رئيسة الوزراء السابقة سريثا تافيسين من قبل المحكمة الدستورية.

وكلاهما ينتميان إلى حزب Pheu Thai، الذي احتل المركز الثاني في انتخابات 2023 لكنه شكل ائتلافا حاكما.

وهي العضو الرابع في عشيرة شيناواترا الذي يصبح رئيسا للوزراء في العقدين الماضيين. (روسيا اليوم)
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