حمى الانتخابات الرئاسية الاميركية مستمرة.. صورة فاضحة لنائب ترامب في المراهقة

يبدو أنه لا خطوط حمراء في حمى الانتخابات الرئاسية المحتدمة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة.



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إلى جانب 3 فتيات

فيما طفت إلى السطح صورة له قد لا تساعده كثيراً على الرغم من أنها التقطت بشكل واضح على سبيل المزاح حين كان لا يزال بعد طالباً في المدرسة.



فقد بدا مرشح الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس واقفاً وهو لم يكد يتخطى الـ 18 عاماً حينا في أحد حمامات الرجال في مدرسته إلى جانب 3 فتيات تظاهرن بأنهم يستعملن "المبولات"، حسب ما نقلت صحيفة "الديلي ميل". فمنذ أسابيع، دأب الديمقراطيون على الترويج بأن تصرفات جيمس فانس (نائب ترامب) "غريبة" فيما يتعلق بالنساء.إلى جانب 3 فتياتفيما طفت إلى السطح صورة له قد لا تساعده كثيراً على الرغم من أنها التقطت بشكل واضح على سبيل المزاح حين كان لا يزال بعد طالباً في المدرسة.فقد بدا مرشح الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس واقفاً وهو لم يكد يتخطى الـ 18 عاماً حينا في أحد حمامات الرجال في مدرسته إلى جانب 3 فتيات تظاهرن بأنهم يستعملن "المبولات"، حسب ما نقلت صحيفة "الديلي ميل".

ونشرت تلك الصورة في الكتاب السنوي لعام 2003 لمدرسة ميدلتاون الثانوية في ولاية أوهايو، عندما كان فانس - المعروف آنذاك باسم جي دي هامل - في سنته الأخيرة!



إلا أن الكتاب السنوي لم يقدم حينها أي تفسير لسبب نشره تلك الصورة أو تواجد الفتيات في حمامات الرجال.