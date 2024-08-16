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صحة

هل من لقاح لـ"جدري القردة"؟

Lebanon 24
16-08-2024 | 02:35
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ليس من المرجح أن يتوفر لقاح يساعد في احتواء تفش لجدري القرود في الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة إلا بعد أشهر، رغم نظر منظمة الصحة العالمية في أن تحذو حذو المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إعلان أن هذا التفشي حالة طوارئ صحية.
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وأعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أكبر وكالة للصحة العامة في القارة، أمس الثلاثاء حالة طوارئ صحية عامة على مستوى القارة لأول مرة.
 
وستعقد لجنة بقيادة منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء اجتماعا لتحديد ما إذا كان هذا التفشي يشكل تهديدا عالميا. ورغم أن الخبراء يأملون في أن تفضي هذه الاجتماعات إلى تكثيف الإجراءات لمكافحة المرض على الصعيد العالمي، لا يزال هناك العديد من العوائق من بينها محدودية إمداد اللقاحات والتمويل وتفشي أمراض أخرى. (الجريدة)

 

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