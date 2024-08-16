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عربي-دولي
مدفع روبوتي جديد تكشف عنه روسيا.. ما هي قدراته؟
Lebanon 24
16-08-2024
|
03:17
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أدخل الجيش الروسي مدفعا روبوتيا جديدا يمكن التحكم به عن بعد.
وقال مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية لوكالة تاس الروسية:"مدفع Clover الجديد من عيار 122 ملم تم اختباره بشكل عملي في حقول الاختبارات العسكرية، وفي المستقبل القريب سيتم إرساله ليختبر في مناطق العملية العسكرية الخاصة".
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وClover هو عبارة عن مدفع هاوتزر من نوع D-30 مثبت على منصة روبوتية مجنزرة، ويمكن لهذه المنصة قطع 400 كم في كل مهمة، ويتحكم المشغل بها عن بعد من على مسافة تصل إلى 1000 م، الأمر الذي يضمن سلامته أثناء المعارك.
ويمكن للمدفع الروبوتي الجديد الحركة بسرعة 12 كم/ساعة واجتياز المناطق الوعرة، كما جهّز بمنظومة تلقيم أوتوماتيكية تتسع لأربع قذائف، ويمكنه الانتقال من وضعية الحركة إلى الوضعية القتالية في غضون 30 ثانية فقط. (روسيا اليوم)
عربي-دولي
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