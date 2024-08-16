مشاهد مرعبة.. النيران تلتهم غابات تركيا (فيديو)

Çanakkale #Eceabat
Bolu #Göynük
Manisa #Gördes'te çıkan orman yangınları,
Eskişehir semalarından görülüyor.
İki gün önce Yunanistan yanıyordu.
Ne orman kaldı ne hayvan.
Sanki biri doğa anaya savaş açmış gibi!
Taş kırığı yiyeceğimiz günler uzak değil.#yangın #MaymunÇiçeği pic.twitter.com/ckgfF1I7hP
— Zehra METE (@RosesMariaa) August 15, 2024
Çanakkale #Eceabat
Bolu #Göynük
Manisa #Gördes'te çıkan orman yangınları,
Eskişehir semalarından görülüyor.
İki gün önce Yunanistan yanıyordu.
Ne orman kaldı ne hayvan.
Sanki biri doğa anaya savaş açmış gibi!
Taş kırığı yiyeceğimiz günler uzak değil.#yangın #MaymunÇiçeği pic.twitter.com/ckgfF1I7hP