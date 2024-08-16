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عربي-دولي

مشاهد مرعبة.. النيران تلتهم غابات تركيا (فيديو)

Lebanon 24
16-08-2024 | 04:07
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يحاول رجال الإطفاء في تركيا، احتواء حرائق غابات مستعرة في ثلاثة أقاليم في شمال غرب البلاد، وفق ما أعلنه وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يومقلي في وقت متأخر الليلة الماضية.

وأضاف أن 14 طائرة و31 طائرة هليكوبتر و265 مركبة برية تشارك في جهود مكافحة الحرائق، إلى جانب نحو 1400 من العاملين في قطاع الغابات.

واندلعت النيران في منطقة إيجيابات بإقليم جاناكلي ومنطقة جوينوك بإقليم بولو ومنطقة جورديس بإقليم مانيسا، فيما لم يتضح بعد سبب الحرائق.
 
 
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وذكر يومقلي "في حرائق الغابات الثلاثة، جهود الاحتواء تتجه نحو الأفضل. إن شاء الله، أتعشم أن أقدم لكم أخبارا طيبة غدا(الجمعة) وأقول لكم إن الحرائق الثلاثة انتهت".

وأظهرت لقطات من الحرائق الثلاثة ألسنة اللهب تلتهم مساحات شاسعة من الأراضي مع تصاعد الدخان الأسود فوق الغابات والمدن. وقال مسؤولون محليون إن المناطق السكنية لم تتعرض للخطر بسبب النيران.

بدوره، قال عمر تورامان محافظ جاناكلي، إن بعض الأجزاء في ثلاث قرى تم إخلاؤها كإجراء احترازي، لكن لم يكن هناك تهديد للمناطق السكنية.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن أركان قليج حاكم بولو قوله إننحو 100 هكتار من الأراضي تضررت في الحريق حتى الآن، وإن ثلاث جرى إخلاؤها كإجراء احترازي. (سكاي نيوز)
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