مشاهد مرعبة.. النيران تلتهم غابات تركيا (فيديو)

Çanakkale #Eceabat

Bolu #Göynük

Manisa #Gördes'te çıkan orman yangınları,

Eskişehir semalarından görülüyor.



İki gün önce Yunanistan yanıyordu.



Ne orman kaldı ne hayvan.



Sanki biri doğa anaya savaş açmış gibi!



Taş kırığı yiyeceğimiz günler uzak değil.#yangın #MaymunÇiçeği pic.twitter.com/ckgfF1I7hP