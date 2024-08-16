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عربي-دولي
انفجار في باكستان.. ماذا عن الإصابات؟
Lebanon 24
16-08-2024
|
05:25
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أصيب 5 أشخاص على الأقل، من بينهم اثنان من أفراد الشرطة، جراء انفجار وقع على طريق وارساك في منطقة بير بالا في مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان.
وحسبما أفادت الشرطة المحلية لقناة "جيو نيوز" الباكستانية إن الانفجار كان يستهدف سيارة للشرطة.
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وقال رئيس شرطة طريق وارساك أرشد خان، إن سيارة الشرطة تضررت جراء الانفجار الذي تم تنفيذه بالتحكم فيه عن بعد.
وأضاف "تم زرع المتفجرات داخل كتلة إسمنتية"، مضيفاً أن "المتفجرات المستخدمة في الانفجار الذي تم التحكم فيه عن بعد تزن 5 كلغ".
وتم نقل الأشخاص الذين أصيبوا في الانفجار إلى المستشفى، حسبما أفاد مسؤولو الإنقاذ.
ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن التفجير غير أنه من المعروف أن حركة طالبان باكستان تنفذ هجمات تستهدف قوات الأمن .
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