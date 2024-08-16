تفاصيل بارزة.. هكذا تتمدّد إيران في مجال التصنيع العسكري!

قال تقرير في مجلة "ناشيونال إنترست"، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى إلى منع أي هجوم محتمل بصواريخ وطائرات دون طيار قد تنفذه إيران ووكلاؤها ضد الاحتلال الإسرائيلي، بينما تسعى إيران لتعزيز مكانتها في سوق الأسلحة الدولية.

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ووفقاً للتقرير، فإن منطقة الشرق الأوسط تشهد انتشاراً واسعا للأسلحة الإيرانية، وفي الآونة الأخيرة، أسفر صاروخ مدفعي إيراني أطلقه حزب الله عن مقتل 12 طفلاً في قرية مجدل شمس بالجولان المحتل من قبل إسرائيل، ما أدى إلى تصاعد التوترات. وإثر ذلك، ردّت إسرائيل باغتيال عماد شكر، وهو الرجل الثاني في "حزب الله" الذي يسعى الآن للانتقام.



ورغم أن إسرائيل حملت الحزب مسؤولية حادثة مجدل شمس، إلا أن الأخير نفى ذلك متهماً تل أبيب بالقيام بذلك. ووفقاً للتقرير، فإن منطقة الشرق الأوسط تشهد انتشاراً واسعا للأسلحة الإيرانية، وفي الآونة الأخيرة، أسفر صاروخ مدفعي إيراني أطلقه حزب الله عن مقتل 12 طفلاً في قرية مجدل شمس بالجولان المحتل من قبل إسرائيل، ما أدى إلى تصاعد التوترات. وإثر ذلك، ردّت إسرائيل باغتيال عماد شكر، وهو الرجل الثاني في "حزب الله" الذي يسعى الآن للانتقام.ورغم أن إسرائيل حملت الحزب مسؤولية حادثة مجدل شمس، إلا أن الأخير نفى ذلك متهماً تل أبيب بالقيام بذلك.

ووسط ذلك، تقول مجلة "ناشيونال إنترست" إنّ طهران تصنع طائرة من دون طيار تستطيع الوصول إلى مدى 2600 كم، مشيرة إلى أنّ هذا يأتي "بعد أول ضربة طويلة المدى في التاريخ للطائرات من دون طيار، شنها الحوثيون من اليمن على تل أبيب، ما أدى إلى مقتل شخص واحد".



ووفقا للمجلة، "تُعدّ أنظمة الضربات بعيدة المدى جزءاً أساسياً من استراتيجية حلقة النار التي تتبعها طهران ضد إسرائيل"، فيما تحث الإدارة الأميركية على معالجة انتشار هذه الطائرات.



ويرى التقرير أن "إيران تستفيد من بيئة دولية أكثر تساهلاً، ما يسمح لها ببيع الأسلحة لدول أخرى"، وأضاف: "من بين الطرق التي يمكن لإيران من خلالها جذب اهتمام الدول، تسليط الضوء على فعالية أنظمتها منخفضة التكلفة، مثل الطائرات دون طيار، في ساحات المعارك".



وتعدّ الطائرة من دون طيار من طراز "شاهد-136" عنصراً حيوياً في الحرب المستمرة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، حيث قامت موسكو بنشر 4600 طائرة دون طيار خلال أول عامين من الصراع، بحسب المجلة.



انتشار دولي

ولا يقتصر انتشار الأسلحة على دول الجوار فقط، وتقول المجلة إن تقارير من عام 2012 في فنزويلا، أظهرت أن طهران تدعم كاراكاس في تصنيع الطائرات دون طيار محلياً.

وتستخدم القوات المسلحة الفنزويلية الصاروخ الإيراني مهاجر-2، المعروف باسم ANSU-100، إلى جانب ANSU-200 الأحدث الذي يشبه إلى حد كبير صاروخ شاهد 171 الإيراني.



وأيضاً في إثيوبياً، لعبت الطائرات الإيرانية دون طيار دوراً مهماً في الحرب في منطقة تيغراي الشمالية، حيث نشر الجيش الإثيوبي طائرات دون طيار من طراز مهاجر-6.

وبالمثل، ساعدت الطائرات الإيرانية دون طيار من طراز مهاجر-6 في الحرب الأهلية السودانية القوات المسلحة السودانية في إعاقة تقدم قوات الدعم السريع المنافسة واستعادة الأراضي. (عربي21)