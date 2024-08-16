إعصار "أمبيل" يضرب اليابان.. وتحذيرات من العواصف في طوكيو

ألغيت رحلات جوية ورحلات قطارات، الجمعة، في منطقة طوكيو باليابان، وحذرت السلطات السكان من رياح قوية وأمطار غزيرة وفيضانات محتملة وانهيارات طينية مع انحراف إعصار بالقرب من البلاد في طريقه نحو الشمال في المحيط الهادئ.

Advertisement



من المتوقع أن يصل الإعصار أمبيل إلى المياه بالقرب من طوكيو في المساء ثم يستمر شمالا، مما يجلب ظروفا عاصفة إلى منطقتي كانتو وتوهوكو الشمالية في وقت مبكر من صباح، السبت، بحسب ما أفادت أسوشيتدبرس.





وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الرياح بلغت سرعتها 162 كيلومترًا في الساعة مع هبات أعلى صباح، الجمعة، وكان يتحرك شمالا بسرعة 15 كيلومترا في الساعة.

وذكر شويتشي تاتشيهارا كبير خبراء الأرصاد الجوية في اليابان "نتوقع رياحا شديدة وأمواجا عاتية للغاية".

ومن غير المتوقع أن يصل إعصار أمبيل إلى اليابسة وسيضعف إلى عاصفة استوائية بحلول الأحد.





وأغلقت ديزني لاند في طوكيو، التي عادة ما تكون مفتوحة حتى الساعة 9 مساء، في وقت مبكر في الساعة 3 مساء بسبب الإعصار.

من جانبها قالت شركة ياماتو للنقل، التي توصل طلبيات أمازون وغيرها من خدمات التوصيل في اليابان، إنه لن يتم إجراء أي عمليات توصيل في طوكيو والمناطق المتضررة القريبة يومي الجمعة والسبت.

كما توقفت قطارات الرصاصة شينكانسن التي تعمل بين طوكيو وناغويا طوال اليوم، وفقا لسكك حديد وسط اليابان، وهي استجابة شائعة للأعاصير هنا، تم تعليق قطارات الرصاصة التي تخدم شمال شرق اليابان وبعض القطارات المحلية في طوكيو مؤقتا أو تم تحويلها إلى جدول زمني أبطأ.

تم إلغاء عشرات الرحلات المغادرة والقادمة في مطاري طوكيو، هانيدا وناريتا، وكذلك في مطارات كانساي وأوساكا وتشوبو.





تؤثر عمليات إلغاء الرحلات الجوية على حوالي 90 ألف شخص، وفقا لتقارير وسائل الإعلام اليابانية، قد تغلق السلطات العديد من الطرق السريعة جزئيا أمام حركة المرور.

كانت المطارات ومحطات القطارات مزدحمة يوم الخميس بالناس الذين يتقدمون بخططهم لتجنب الاضطرابات الناجمة عن الإعصار.

وحذر المسؤولون الناس من الاقتراب من الأنهار والشواطئ والحذر من الرياح القوية بما يكفي لتطاير الأجسام. (سكاي نيوز)