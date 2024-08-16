بشأن الهجوم الإيراني... هذا ما توقعه وزير الخارجية الإسرائيلي من التحالف الدولي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "حماس" قد تشدد في مواقفها خلال مفاوضات الدوحة وتنتظر الهجوم الإيراني على إسرائيل كبديل للمفاوضات.





وفي تصريح عقب اجتماع مع نظيريه الفرنسي ستيفان سيجورنيه والبريطاني دافيد لامي، قال كاتس إنه "إذا هاجمت إيران، تتوقع إسرائيل أن ينضم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى إسرائيل ليس فقط في الدفاع ولكن أيضا في مهاجمة أهداف مهمة في إيران".

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وشدد على أن "إسرائيل لن تتمكن من عدم الرد بقوة على أي هجوم عليها، ويجب على إيران أن تفهم أنها إذا لم توقف العدوان المباشر وغير المباشر على إسرائيل، فهي ستدفع ثمنا باهظا في المجالين الاستراتيجي والاقتصادي"، لافتا إلى أن "هذه هي الفرصة الوحيدة لمنع حرب شاملة".



وأفاد بأن "إسرائيل مهتمة بالتوصل إلى صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين وستبذل كل ما في وسعها في المفاوضات للترويج لمثل هذه الصفقة"، مضيفا: "قد تتشدد حماس في مواقفها وتنتظر الهجوم الإيراني على إسرائيل كبديل للمفاوضات". (روسيا اليوم)