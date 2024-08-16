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عربي-دولي

الأمم المتحدة: الأزمة الديمغرافية في أوكرانيا مشكلة خطيرة للغاية

Lebanon 24
16-08-2024 | 08:29
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وصف ماسيمو ديانا المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للسكان الأزمة الديمغرافية في أوكرانيا بأنها مشكلة خطيرة للغاية.


وأشار ديانا في حديث لصحيفة "نيوزويك" إلى أن انخفاض معدل المواليد في هذا البلد يشكل عائقا أمام انتعاشه.
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وأوضح: "كالمعتاد نعير اهتماما كبيرا لإعادة الإعمار المادية. لكن من الذي سيقوم بإعادة الإعمار ومن أجل من؟ إنها (الأزمة الديمغرافية في أوكرانيا) مشكلة خطيرة".

وأكد أنه من أجل تحسين الوضع الديمغرافي يجب اتخاذ إجراءات لن تأتي بثمار ملحوظة إلا بعد سنوات طويلة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أفاد موقع "أوبن داتا بوت" التحليلي الأوكراني بأن معدل الوفيات في أوكرانيا يتجاوز معدل المواليد بمقدار 3 مرات.
وفي نيسان الماضي قالت وسائل إعلام أوكرانية إن معدل المواليد في البلاد انخفض إلى أدنى مستوى منذ 300 عام.

من جهته أعلن رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف في يناير الماضي أن عدد سكان أوكرانيا انخفض بمقدار 2.5 مرة مقارنة مع عام 2014. (روسيا اليوم)
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