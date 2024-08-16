في ليبيا.. حكومة الوحدة تشكل لجنة طوارئ لدعم بلديات الجنوب المتضررة من السيول

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بتشكيل لجنة طوارئ لمتابعة الأوضاع في تهالة والعوينات والبركت، وتقديم الدعم عقب السيول التي اجتاحت هذه المناطق.



ووجه الدبيبة تعليماته إلى عدة جهات، منها مركز طب الدعم والطوارئ وجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة والشركة الليبية للبريد والاتصالات، وتقنية المعلومات القابضة والشركة العامة للكهرباء، لتقديم الدعم الكامل للبلديات المتضررة في الجنوب.

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ووجه المركز الصحي في تهالة، الذي يعد الوحيد في البلدية التابعة لمدينة غات جنوب غرب ليبي، نداء عاجلا إلى الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية لدعم المركز بالإمكانات الضرورية، لإسعاف الحالات المترددة جراء السيول. ووجه الدبيبة تعليماته إلى عدة جهات، منها مركز طب الدعم والطوارئ وجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة والشركة الليبية للبريد والاتصالات، وتقنية المعلومات القابضة والشركة العامة للكهرباء، لتقديم الدعم الكامل للبلديات المتضررة في الجنوب.ووجه المركز الصحي في تهالة، الذي يعد الوحيد في البلدية التابعة لمدينة غات جنوب غرب ليبي، نداء عاجلا إلى الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية لدعم المركز بالإمكانات الضرورية، لإسعاف الحالات المترددة جراء السيول.

وذكر المركز أن الطاقم الطبي يعمل بأقل الإمكانيات المتاحة وبدون وجود أطباء، ويحتاج إلى دعم بالعناصر الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف.



في السياق ذاته، نفى المتحدث باسم غرفة الطوارئ غات، حسن عيسى، وجود ضحايا جراء السيول التي غمرت المنطقة حتى الآن، مؤكدا على أن الأوضاع مطمئنة في غات والبركت والعوينات، وأنه تم إجلاء كل العائلات العالقة في تهالة إلى أماكن آمنة. (روسيا اليوم)