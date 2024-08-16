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صحة

تسجيل أول إصابة بجدري القرود في باكستان

Lebanon 24
16-08-2024 | 10:27
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أعلنت وزارة الصحة الباكستانية يوم الجمعة تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد العام الجاري، وأنها تجري المزيد من الاختبارات لتحديد ما إذا كان الفيروس من سلالة جديدة.
 
وقالت الوزارة في بيان إن الرجل الذي ثبتت إصابته بفيروس جدري القرود من مردان وهي منطقة في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم للحدود مع أفغانستان.
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وأضافت أن هذا الرجل عاد مؤخرا من دولة شرق أوسطية دون ذكر اسمها. 
 
وأوضحت الوزارة أنها وجهت المسؤولين في نقاط العبور الحدودية وفي المطارات لضمان المراقبة الصارمة وجمع العينات لإجراء فحوص طبية في حالة رصد أعراض المرض على أي مسافر عائد من الخارج.

من جهته قال الدكتور إرشاد روغاني مدير الصحة العامة في خيبر بختونخوا إن المصاب بفيروس جدري القرود في باكستان يعاني من أعراض خفيفة. (روسيا اليوم)
 

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