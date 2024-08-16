Advertisement

عربي-دولي

كم بلغ عدد الإصابات في سوريا بعدما ضربت الهزّة الأرضيّة القويّة البلاد اليوم؟

Lebanon 24
16-08-2024 | 10:45
A-
A+
Doc-P-1235132-638594272012085215.jpg
Doc-P-1235132-638594272012085215.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب 17 شخصاً بجروح طفيفة وحالات هلع جراء الهزة الأرضية التي وقعت اليوم غرب مدينة سلمية في ريف حماة الشرقي.

وذكر مدير مشفى سلمية الوطني الدكتور أسامة ملحم أنه تم "إسعاف 12 شخصاً أصيبوا بجروح وكدمات بأجسامهم نتيجة تدافعهم وسقوطهم على الارض خلال خروجهم مسرعين من منازلهم، فضلاً عن إسعاف 5 آخرين بحالات هلع وانهيار عصبي جراء الهزة الأرضية"، مشيراً إلى أنه "تم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين".
Advertisement

وأعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد الزلزالي سجلت الهزة وكان مركزها على بعد 23 كيلومتراً شرق مدينة حماة، لافتاً إلى استمرار تسجيل الهزات الضعيفة إلى متوسطة الشدة خلال المرحلة المقبلة.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الهزّة كانت قوّتها 5.2 على مقياس ريختر. (سانا)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2024-08-16
16:30 | 2024-08-16
16:00 | 2024-08-16
15:41 | 2024-08-16
15:35 | 2024-08-16
15:09 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24