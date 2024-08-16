كم بلغ عدد الإصابات في سوريا بعدما ضربت الهزّة الأرضيّة القويّة البلاد اليوم؟

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أصيب 17 شخصاً بجروح طفيفة وحالات هلع جراء الهزة الأرضية التي وقعت اليوم غرب مدينة سلمية في ريف حماة الشرقي.وذكر مدير مشفى سلمية الوطني الدكتور أسامة ملحم أنه تم "إسعاف 12 شخصاً أصيبوا بجروح وكدمات بأجسامهم نتيجة تدافعهم وسقوطهم على الارض خلال خروجهم مسرعين من منازلهم، فضلاً عن إسعاف 5 آخرين بحالات هلع وانهيار عصبي جراء الهزة الأرضية"، مشيراً إلى أنه "تم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين".وأعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد الزلزالي سجلت الهزة وكان مركزها على بعد 23 كيلومتراً شرق مدينة حماة، لافتاً إلى استمرار تسجيل الهزات الضعيفة إلى متوسطة الشدة خلال المرحلة المقبلة.