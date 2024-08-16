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الأونروا: الفلسطينيون بغزة عالقون في كابوس من الموت والدمار

Lebanon 24
16-08-2024 | 12:23
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وصفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الجمعة، ما يحدث للعائلات في قطاع غزة بأنه كابوس لا ينتهي من الموت والدمار.
وقالت الوكالة على حسابها عبر منصة إكس: "في غزة صدرت أوامر إخلاء جديدة من السلطات الإسرائيلية، حتى داخل ما يُسمى بـالمنطقة الإنسانية".
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وأضافت: "مرة أخرى، ينتشر الخوف حيث لم يعد لدى العائلات مكان تلجأ إليه، يبقى الناس محاصرين في كابوس لا ينتهي من الموت والدمار على نطاق هائل".
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن "أكثر من 40,000 شخص استشهدوا في غزة خلال ما يزيد قليلا عن 10 أشهر فقط وربما العدد أكبر من ذلك".
وشدد على أن ما يجري هو "نتيجة مباشرة للفشل الجماعي في تحقيق وقف لإطلاق النار".
ولفت إلى أن "الكثير من الضحايا هم نساء وأطفال، من بين الشهدا، هناك أكثر من 200 من أعضاء فريق الأونروا، وأكثر من 100 صحفي، وعدد كبير جداً من العاملين في القطاع الصحي".
وكرر دعوة المنظمة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في غزة.
وأوضح أن: "الناس يائسون ومرهقون وقلقون في غزة وفي إسرائيل وفي أجزاء كثيرة من المنطقة، استمعوا إليهم ولو لمرة واحدة". (سكاي نيوز)
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