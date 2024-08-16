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عربي-دولي

واشنطن تناشد الجيش السوداني الانضمام إلى محادثات السلام

Lebanon 24
16-08-2024 | 13:54
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ناشدت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، الجيش السوداني الانضمام إلى المحادثات الرامية إلى تهدئة الصراع في البلاد.


وكتب المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، على منصة "إكس": "تظل قوات الدعم السريع هنا مستعدة لبدء المحادثات، ويتعين على القوات المسلحة السودانية أن تقرر الحضور".
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وقد قاطع الجيش المفاوضات الجارية في جنيف بسويسرا، والتي دخلت يومها الثالث الآن.


وحضر دبلوماسيون من السعودية ومصر والإمارات والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المحادثات التي بدأت في وقت سابق من الأسبوع، وأرسلت قوات الدعم السريع وفدا.
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