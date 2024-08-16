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سقوط طائرة مدنية في عرض البحر بجنوب شرق فرنسا

Lebanon 24
16-08-2024 | 14:38
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ذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن طائرة من طراز "Fouga Magister" تحطمت خلال عرض جوي في بلدية لافاندو في جنوب فرنسا مشيرة إلى أن البحث عن الطيار لا يزال جاريا.
وجاء في منشور الصحيفة: "خلال عرض جوي لطائرات خفر السواحل الاستطلاعية، تحطمت طائرة خاصة من طراز Fouga Magister، استخدمتها القوات الجوية الفرنسية منذ عام 1964 إلى عام 1980، في البحر قبالة ساحل لو لافاندو في مقاطعة فار".
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وأكدت السلطات البلدية المعلومات حول تحطم الطائرة، مشيرة إلى أن مصير الطيار الذي لم يقفز من الطائرة لا يزال مجهولا، وأن عملية البحث عنه في البحر لا تزال جارية.
وبحسب الصحيفة تم إيقاف العرض الجوي بسبب الحادثة. 
(روسيا اليوم)
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