بشكل مُفاجئ سقط مغشياً عليه في فندق.. وفاة وزير سوداني في مصر

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توفي مساء أمس الجمعة في القاهرة، محمود سر الختم وزير التربية والتعليم السوداني، بشكل مفاجئ.وكشفت مصادر لـ "العربية " أن الوزير السوداني سقط فجأة مغشيا عليه داخل أحد الفنادق بالجيزة جنوب القاهرة، وبفحصه تبين وفاته فجرى نقل جثمانه إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.كما أشارت معلومات "العربية" إلى أن الختم كان وصل القاهرة في رحلة علاج برفقة زوجته حيث يعاني من مرض السكري واثناء تواجده بالفندق أصيب بغيبوبة وسقط مغشيا عليه.أزمة قلبيةوبحسب المعلومات فقد استغاثت زوجته بإدارة الفندق التي استدعت طبيبا لفحصه، فأكد وفاته إثر أزمة قلبية حادة داهمته.وتم إخطار السفارة السودانية بالقاهرة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .(العربية)