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عربي-دولي

في هجوم منسوب إلى "متشددين".. مقتل 15 جنديا وجرح 10 في مالي

Lebanon 24
17-08-2024 | 01:25
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قتل ما لا يقل عن 15 جنديا ماليا، الخميس، في هجوم نسب إلى مسلحين ينتمون لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في وسط مالي، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر عسكرية ومسؤولين محليين.

وقال مسؤول منتخب آخر لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته لأسباب أمنية، إن الجنود الماليين الذين قتلوا هم "دركي و14 عنصرا من الحرس الوطني" وفق حصيلة "موقتة".
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