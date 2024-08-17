باقري كني: الولايات المتحدة شريك في توفير أسلحة الحرب لإسرائيل

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دعا القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري كني إلى استخدام جميع الوسائل “لإجبار إسرائيل على وقف جرائمها في غزة”، مشيرا إلى أن بلاده لا تعد الولايات المتحدة وسيطا محايدا في محادثات وقف إطلاق النار.وقال باقري كني في منشور على منصة “إكس” إنه تبادل مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -خلال اتصال هاتفي- وجهات النظر بشأن مسار محادثات الدوحة لوقف الحرب على غزة.وأوضح المسؤول الإيراني أنه “لفت الانتباه إلى محاولات الخداع والاحتيال من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على طاولة المفاوضات”.وأكد باقري كني أن إيران تعد الولايات المتحدة شريكا في توفير أسلحة الحرب لإسرائيل، وأنها لا يمكنها أن تكون وسيطا محايدا في المحادثات، حسب قوله.