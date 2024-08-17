Advertisement

عربي-دولي

باقري كني: الولايات المتحدة شريك في توفير أسلحة الحرب لإسرائيل

Lebanon 24
17-08-2024 | 02:08
A-
A+
Doc-P-1235320-638594827505424585.jpg
Doc-P-1235320-638594827505424585.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري كني إلى استخدام جميع الوسائل “لإجبار إسرائيل على وقف جرائمها في غزة”، مشيرا إلى أن بلاده لا تعد الولايات المتحدة وسيطا محايدا في محادثات وقف إطلاق النار.
Advertisement

وقال باقري كني في منشور على منصة “إكس” إنه تبادل مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -خلال اتصال هاتفي- وجهات النظر بشأن مسار محادثات الدوحة لوقف الحرب على غزة.

وأوضح المسؤول الإيراني أنه “لفت الانتباه إلى محاولات الخداع والاحتيال من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على طاولة المفاوضات”.

وأكد باقري كني أن إيران تعد الولايات المتحدة شريكا في توفير أسلحة الحرب لإسرائيل، وأنها لا يمكنها أن تكون وسيطا محايدا في المحادثات، حسب قوله.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:44 | 2024-08-17
04:38 | 2024-08-17
04:22 | 2024-08-17
04:07 | 2024-08-17
03:58 | 2024-08-17
03:42 | 2024-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24