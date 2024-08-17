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عربي-دولي

روسيا: أوكرانيا استخدمت صواريخ غربية لتدمير جسر في منطقة كورسك

Lebanon 24
17-08-2024 | 02:15
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قالت وزارة الخارجية الروسية: "إن أوكرانيا استخدمت صواريخ غربية من المرجح أنها أمريكية الصنع من طراز هيمارس لتدمير جسر فوق نهر سيم في منطقة كورسك، مما أسفر عن مقتل متطوعين كانوا يحاولون إجلاء مدنيين".
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وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على "تيليغرام": "للمرة الأولى، تعرضت منطقة كورسك لقصف بقاذفات صواريخ غربية الصنع، من طراز هيمارس الأمريكي على الأرجح".

وأضافت: "نتيجة للهجوم على الجسر فوق نهر سيم في منطقة جلوشكوفو، تم تدميره بالكامل، وقتل متطوعون كانوا يساعدون سكانا مدنيين ممن جرى إجلاؤهم".
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