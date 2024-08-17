روسيا: أوكرانيا استخدمت صواريخ غربية لتدمير جسر في منطقة كورسك

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قالت وزارة الخارجية الروسية: "إن أوكرانيا استخدمت صواريخ غربية من المرجح أنها أمريكية الصنع من طراز هيمارس لتدمير جسر فوق نهر سيم في منطقة كورسك، مما أسفر عن مقتل متطوعين كانوا يحاولون إجلاء مدنيين".وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على "تيليغرام": "للمرة الأولى، تعرضت منطقة كورسك لقصف بقاذفات صواريخ غربية الصنع، من طراز هيمارس الأمريكي على الأرجح".وأضافت: "نتيجة للهجوم على الجسر فوق نهر سيم في منطقة جلوشكوفو، تم تدميره بالكامل، وقتل متطوعون كانوا يساعدون سكانا مدنيين ممن جرى إجلاؤهم".