Advertisement

عربي-دولي

قيادي في "حماس" حديث بايدن عن اقتراب "هدنة غزة" وهم

Lebanon 24
17-08-2024 | 06:48
A-
A+
Doc-P-1235423-638594994779124523.jpeg
Doc-P-1235423-638594994779124523.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى القيادي في حماس سامي أبو زهري، اليوم السبت، أن حديث الرئيس الأميركي جو بايدن عن قرب التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو "وهم".

وجاء هذا التصريح غداة تقديم واشنطن مقترحاً جديداً لهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، والذي من أجله تعقد محادثات في العاصمة القطرية الدوحة.
Advertisement
وقال أبو زهري في بيان لوكالة فرانس برس إن "الحديث عن قرب التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار هو وهم"، مؤكداً أن "الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق"، وقال: "لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية، بل أمام فرض إملاءات أميركية".

وكان بايدن عبر، أمس الجمعة، عن تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، معتبراً أن ذلك بات أقرب اليوم مما كان عليه قبل أيام.

وحذر بايدن جميع الأطراف في المنطقة من تقويض جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إن التوصل إلى اتفاق بات قريباً.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-08-17
07:55 | 2024-08-17
07:22 | 2024-08-17
05:56 | 2024-08-17
05:30 | 2024-08-17
04:44 | 2024-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24