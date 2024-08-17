قيادي في "حماس" حديث بايدن عن اقتراب "هدنة غزة" وهم

رأى القيادي في حماس سامي أبو زهري، اليوم السبت، أن حديث الرئيس الأميركي جو بايدن عن قرب التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو "وهم".



وجاء هذا التصريح غداة تقديم واشنطن مقترحاً جديداً لهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، والذي من أجله تعقد محادثات في العاصمة القطرية الدوحة.

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وقال أبو زهري في بيان لوكالة فرانس برس إن "الحديث عن قرب التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار هو وهم"، مؤكداً أن "الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق"، وقال: "لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية، بل أمام فرض إملاءات أميركية".



وكان بايدن عبر، أمس الجمعة، عن تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، معتبراً أن ذلك بات أقرب اليوم مما كان عليه قبل أيام.



وحذر بايدن جميع الأطراف في المنطقة من تقويض جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إن التوصل إلى اتفاق بات قريباً.