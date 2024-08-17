أسعار إيجار الشقق.. أي عاصمة هي الأغلى عالمياً؟

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تصدرت لندن لائحة العواصم الأغلى في أسعار إيجار الشقق من غرفة واحدة في آب الجاري، فيما حلت القاهرة في المرتبة الأخيرة.وذكرت وكالة "نوفوستي" من البيانات المفتوحة: "في شهر آب، يتعين دفع أكبر مبلغ من المال لاستئجار شقة بغرفة نوم واحدة في لندن لقاء 2.8 ألف دولار في مركز المدينة و2.1 ألف دولار للشقة في ضواحيها".وحلّت العاصمة الأميركية واشنطن في المرتبة 2 حيث سيكلف ذات السكن في مركز المدينة 2.5 ألف دولار، وخارجها 2 ألف دولار، وفي المركز 3 تقع دبلن عاصمة أيرلندا لقاء 2.2 ألف دولار شهريا مقابل شقة من غرفة واحدة في مركز المدينة، وللسكن البعيد عنه 1.9 ألف دولار.وانضمت إلى المراكز الـ5 الأولى كل من أمستردام في هولندا وريكيافيك في أيسلندا، حيث يكلف الإيجار الشهري لذات الشقة حوالي 2 ألف دولار و 1.8 ألف دولار في الضواحي.هذا واحتلت موسكو المركز 33 بين العواصم التي شملتها الدراسة بمتوسط إيجار يبلغ 682 دولارا وفقا لمحللين من شركة "تسيان" الروسية.كما تبين أن القاهرة هي الأرخص بتكلفة شقة مكونة من غرفة واحدة في المركز بمبلغ 209 دولارات، وفي الضواحي 136 دولارا. وتأتي بعد ذلك نيودلهي في الهند، حيث يكلف السكن في المركز 268 دولارا وفي الخارج 151 دولارا، والمدينة الرئيسية في فيتنام، هانوي 339 دولارا و225 دولارا في ضواحيها.ومن بين العواصم الـ10 الأكثر تكلفة هي برازيليا في البرازيل، حيث يبلغ متوسط الإيجار الشهري 297 دولارا، وسراييفو في البوسنة والهرسك 310 دولارا، ودوشنبه بطاجيكستان 325 دولارا، وباكو في أذربيجان 363 دولارا، ومينسك عاصمة بيلاروس 374 دولارا، وبشكيك في قيرغيزستان 416 دولارا، وبوينس آيرس بالأرجنتين 426 دولارا.