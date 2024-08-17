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عربي-دولي
تحذير خطير.. زلزال قد يدمر 600 ألف مبنى في إسطنبول في الدقائق الأولى!
Lebanon 24
17-08-2024
|
07:31
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قال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد كوروم إن 600 ألف بناء سكني يقطنها زهاء 2.5 مليون نسمة معرضة لخطر الانهيار في الدقائق الأولى من زلزال قد يضرب إسطنبول.
ونقلت صحيفة "دنيا" عن الوزير التركي قوله: "لقد أكملنا اليوم تحليل المخاطر في 39 منطقة بإسطنبول، وتأكدنا من أن خمس إجمالي عدد المنازل في هذه المدينة، حوالي 1.5 مليون منزل، لا تلبي متطلبات السلامة في حالة وقوع زلزال محتمل".
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وأضاف: "600 ألف منزل معرض لخطر الانهيار في الدقائق الأولى، أي أن ما يقرب من 2.5 مليون من شعبنا يعيشون في ظروف شديدة الخطورة، ونحن ندرك تماما خطورة هذا الوضع ونعلم أن هذه المباني بحاجة ماسة إلى التجديد".
من جهته، قال أستاذ علم الزلازل التركي هالوك إيدوغان، لوكالة "نوفستي"، إن العلماء يتوقعون حدوث زلزال يتجاوز 7 درجات في إسطنبول ومنطقة بحر مرمرة، ستشعر بعواقبه الاقتصادية تركيا بأكملها.
ووفقا لحسابات مجلس مدينة إسطنبول، في حالة وقوع زلزال بقوة 7,5 درجة، سينهار ما لا يقل عن 90 ألف مبنى في المدينة، وقد يحتاج حوالي 4,5 مليون مواطن إلى مساكن مؤقتة.
وتقدر شركات التأمين أن الأضرار الناجمة عن الزلزال قد تتجاوز 325 مليار دولار. ويمتد أحد فروع صدع شمال الأناضول في بحر مرمرة قبالة سواحل إسطنبول تماما.
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