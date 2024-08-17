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عربي-دولي

لمواجهة حرائق الغابات.. تركيا تعلن حالة الطوارئ في 5 ولايات

Lebanon 24
17-08-2024 | 10:26
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أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يومقلي، اليوم السبت، حالة الطوارئ في 5 ولايات حتى الـ15 من ايلول المقبل، في ظل استمرار حرائق الغابات فيها.

وقال يومقلي: "هناك 5 حرائق نشطة، وتمت السيطرة على الحرائق بمنطقة أودميش بإزمير ومقاطعة ديديم بأيدين غربي البلاد، بينما تستمر الحرائق في مانيسا وبولو وأزمير وأيدين وقره بوك وموغلا".
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وأشار إلى أن "فرق الإطفاء تواجه صعوبة في أعمال إخماد الحرائق والتدخل السريع في منطقة غوينوك بولاية بولو شمال غربي البلاد، وقد يستمر الأمر على هذا النحو لفترة من الوقت".

وتابع: "علينا توخي الحذر الشديد حتى يوم الأحد المقبل وتستمر حالة الإنذار حتى 15 ايلول بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة".
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