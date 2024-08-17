السعودية تعلن خلوها من "جدري القردة"

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أكدت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية" أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بـ"جدري القرود - النمط الأول" حتى الآن في المملكة، وذلك عقب إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية على مستوى العالم، بسبب تفشي النمط الأول من الفيروس.وأوضحت "وقاية" في بيان، أن النظام الصحي في المملكة قوي وفعال، وهو ما يجعله قادراً على مواجهة مختلف المخاطر الصحية.وأضافت أن المملكة اتخذت الإجراءات والتدابير الوقائية الكافة للعمل على قوة الرصد، والحد من انتشار الفيروس وتفشيه، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد.وأشارت "وقاية" إلى أن هنالك العديد من الإجراءات الوقائية والخطط التوعوية، وإجراءات التقصي الوبائي، والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي، التي تضمن الاستجابة لاحتمالات انتشار الأمراض المعدية.وتؤكد هيئة الصحة العامة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الشائعات والمصادر غير الموثوقة، مشددةً على ضرورة الحرص على اتباع السلوكيات الصحية، وكذلك نبهت إلى عدم السفر إلى الدول، التي تم رصد حالات تفشي أو انتشار فيروس "جدري القرود" بها.